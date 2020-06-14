Президент Франции объявил о победе над эпидемией коронавируса

Глава Франции Эммануэль Макрон сегодня объявил о победе его страны над инфекцией коронавируса. С завтрашнего дня, с разрешения главы государства, начинается новый этап снятия ограничений в стране.

В столичном регионе должны заработать рестораны. А вся территория государства объявлена «зеленой зоной» относительно рисков заражения COVID-19. При этом президент Франции подчеркнул, что митинги по-прежнему остаются под жестким контролем: накануне Госсовет Франции разрешил проводить демонстрации с соблюдением санитарных ограничений.

Сейчас, по словам Макрона, главным станет экономическое возрождение страны и сохранение порядка и социального согласия. Президент Франции напомнил о равных правах граждан, о важности борьбы против расизма, и выразил поддержку стражам порядка обеспечивающим «республиканский порядок». Французский лидер напомнил, что Франция не откажется ни от одного имени в своей истории и не уберет ни одного памятников, поставленных ее героям.