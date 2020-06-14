ВОЗ: число пациентов с COVID-19 превысило 7,6 миллионов

За последние сутки в мире выявили 137 526 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом коронавирусом в мире заболело уже более 7,6 миллиона человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Более 427 тысяч человек скончались, 4 281 летальных исхода зарегистрировано за 14 июня.

О вспышка ранее неизвестного вируса стало известно 31 декабря. Очаг заражения возник в Китае, предположительно, на рынке морепродуктов. Буквально за пару месяцев инфекция распространилась во все страны мира. 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Сейчас врачи и ученые из разных уголков света трудятся над созданием вакцины против заболевания.