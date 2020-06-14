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СМИ подсчитали доходы Ефремова

Ирина Егорова
22:58 14.06.2020
Гонорар за одно выступление в театре в качестве приглашенного артиста оценивается в 300-500 тысяч рублей, а за съемочный день в кино ему платят 138 тысяч рублей.
СМИ подсчитали доходы Ефремова
© Фото: Ekaterina Tsvetkova Global Look Press

Михаил Ефремов, который спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, сразу после аварии желал «вылечить» водителя Lada Сергея Захарова, ссылаясь на то, что у него много денег. СМИ попытались подсчитать его доходы.

Выяснилось, что гонорар актера за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей. Весной 2020 года он успел дать только один спектакль. Еще одним источником дохода являются приглашения артиста на различные закрытые мероприятия. Также он выступал в «Современнике» как приглашенный артист.

В самые прибыльные года его зарплата достигала и 11 миллионов рублей в год, сообщает сайт «Комсомольской правды». 

Что касается кино, то средняя цена гонорара Ефремова составляет 138 тысяч рублей за съемочный день.

Также артист владеет рядом объектов недвижимости - двумя квартирами, загородным домом в Подмосковье, двумя домами в Латвии.

Напомним, что авария произошла на Садовом кольце поздно вечером 8 июня. Актер пересек две полосы и вылетел на «встречку», что привело к лобовому столкновению с автомобилем lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захарова.

Курьер интернет-магазина получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в больницу, но, несмотря на все усилия медиков скончался на следующее утро. Сам Ефремов в момент ДТП был пьян. По информации в СМИ, в его крови также обнаружены следы наркотиков. Позже Ефремов принес извинения семье погибшего, предложил финансовую помощь и заявил, что не собирается «откупаться». Родственники Захарова на примирение не пошли, назвав извинения «запоздалыми».

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