Террористы обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Кафер-Рума в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.

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