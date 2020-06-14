Террористы обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии
Боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.
«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Кафер-Рума в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.
В свою очередь российская военная полиция продолжила патрулирование в Алеппо. Также было проведено воздушное патрулирование по маршруту:аэродром Квайрес - Метрас - Айн-Иса - Махмудли - аэродром Квайрес.
*«Джебхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.