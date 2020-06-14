«Скорая» насмерть сбила женщину на востоке Москвы
Трагедия произошла на Носовихинском шоссе, после чего автомобиль скорой помощи врезался в иномарку.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину на Носовихинском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
«Сегодня на Носовихинском шоссе автомобиль "скорой" сбил женщину», - цитирует источник в правоохранительных РИА Новости.
После произошедшей трагедии автомобиль по инерции врезался в иномарку. Следственные органы начали проверку по факту случившегося.