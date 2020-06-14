Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер в Чечне

В ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

Глава республики рассказал о действующем сегодня втором этапе снятия ограничений.

«Мы решили, что после введения дополнительного коечного фонда, предположительно, после 20 июня, рассмотрим возможность послабления мер. А пока надо набраться терпения, беречь себя и родных», - написал Кадыров у себя в мессенджере.

По словам главы Чечни, в республике сейчас зафиксировано 323 активных случая заболевания COVID-19. Всего было выявлено 1464 случая заражения, 1123 человека выздоровели, умерли 18.