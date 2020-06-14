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Названы правила успешного получения кредита

Ирина Егорова
21:19 14.06.2020
Эксперт рекомендовал подавать заявку не в несколько банков, а в один-два, с которыми уже сложились хорошие отношения. Тогда вероятность одобрения будет выше.
Названы правила успешного получения кредита
© Фото: Алексей Сухоруков РИА Новости

Чтобы увеличить свои шансы на успешное получение кредита в российском банке, следует соблюдать несколько простых правил. Сперва, заемщику необходимо позаботиться о своей положительной кредитной истории.  Для этого можно обратиться в специализированные бюро. Обнаруженную ошибку можно исправить, но это потребует определенных усилий и времени.

«Кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций», -  отметил эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

Также важно предоставлять банку достоверную информацию о себе и своих доходах. Сотрудники банков проверяют все эти данные, в том числе в соцсетях и на форумах.

Эксперт рекомендовал подавать заявку  в один-два банка, с которыми уже сложились хорошие отношения. Тогда вероятность одобрения будет выше. Также перед обращением, лучше повысить свой уровень финансовой грамотности, передает агентство «Прайм».

Ранее эксперт дал советы, как улучшить свою кредитную историю. Очень важно закрыть все рассрочки,  неоплаченные штрафы и другие обязательства.

С 14 июня российские банки отменяют комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемый банковский роуминг. 

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