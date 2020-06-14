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«Я открыт для общения»: глава МИД Украины заявил о готовности начать переговоры с Лавровым

Ирина Егорова
21:45 14.06.2020
Он подчеркнул, что диалог состоится в случае, если он способствует деоккупации украинской территории и освобождению украинских заключенных.
«Я открыт для общения»: глава МИД Украины заявил о готовности начать переговоры с Лавровым
© Фото: dmytro.kuleba Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», - отметил Кулеба в интервью агентству «Укринформ».

Ранее глава украинского МИДа заявил, что работа в «нормандском формате» по Донбассу продолжится на уровне министров в ближайшее время.  

Завтра, 15 июня, планируется провести видеоконференцию контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которая прервалась 10 июня по техническим проблемам со стороны Киева. 

Президент Украины Владимир Зелеский ранее назвал саммит нормандской четверки, который прошел в декабре, своеобразным дедлайном, после которого надо добиться прорыва. В случае, если через год ситуация не изменится, Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу. Работать над Минскими соглашениями в течение пяти лет он считает неприемлемым. 

Саммит «нормандской четверки» с участием глав Германии, Франции, России и Украины по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоялся 9 и 10 декабря в Париже. Тогда же впервые прошла двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Стороны договорились об установлении в регионе перемирия до конца года и создании трех новых районов разведения сил к концу марта.

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