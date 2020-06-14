Заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ подали 540 тысяч человек

Более 540 тысяч граждан подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Электронное голосование начнется 25 июня в 10.00 на специально созданном портале.

Как сообщается на сайте ЦИК, на 14 июня поступило 542 923 заявки на участие в электронном дистанционном голосовании. При этом из Москвы проголосовать в таком формате выразили желание 521 516 человек, а из Нижегородской области подали 21 407 заявок.

Для того, чтобы поучаствовать в дистанционном электронном голосовании, можно подать заявление до 21 июня 2020 года, заполнив форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или Портале государственных и муниципальных услуг города Москвы (Портал Москвы).