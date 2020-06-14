Путин написал статью о Второй Мировой войне
Решение о сроках публикации примет сам глава государства, заявил Дмитрий Песков.
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Президент РФ Владимир Путин подготовил публикацию о Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что решения о сроках публикации примет сам глава государства, передает ТАСС.
В канун 75-летия Побелы глава государства заявлял, что историческая память о событиях Великой Отечественной войны и триумфальной Победе в ней навсегда останутся с российским народом.