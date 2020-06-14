Египет возобновляет авиасообщение с первого июля

С 1 июля Египет постепенно начнет возобновлять международное авиасообщение. Об этом заявил министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар.

В свою очередь министр туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что до 31 октября Египет отменит визы для прибывающих на местные курорты туристов.

Однако, несмотря на это, для посещения иностранных граждан откроют только три курортные провинции: Красное море, в акватории которого расположен известный курорт Хургада, Южный Синай, в пределах которого находятся Шарм-эль-Шейх и Дахаб, а также находящаяся на Средиземном море провинция Матрух.

Российские курорты начали принимать отдыхающих уже с июня. Сегодня стало известно, что Роспотребнадзор, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом отдыхающих, выпустил распоряжение о заселении туристов в отдельные номера. Проживать в одном номере могут только семейные пары.