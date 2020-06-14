Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России

Церемония открытия и освящения главного храма Вооруженных сил России пройдет сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот». «Звезда» будет транслировать в прямом эфире церемонию освящения, трансляция запланирована на 09:00 мск.

Собор Воскресения Христова освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В День России, 12 июня, он уже посетил собор, ознакомившись с художественным убранством верхнего храма.

Церемония открытия Главного храма ВС РФ должна была состояться в День Победы, 9 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции ее отложили.

Собор возведен на пожертвования. Он освящается в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота звонницы храма составляет 75 метров, а протяженность галереи «Дорога памяти» - 1 418 метров. Именно столько дней длилась война. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, составляет 19,45 метров - в честь годовщины, в которую и была одержана победа над фашистами. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории. А центральный купол храма украшает выполненное в мозаике самое большое изображение лика Христа.