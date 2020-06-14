СК начал проверку после столкновения самолетов в Пулково

Следственный комитет начал проверку после инцидента на взлетно-посадочной полосе в аэропорте Санкт-Петербурга Пулково.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту происшествия с двумя самолетами в аэропорту Пулково», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники ведомства осматривают место происшествия, будут устанавливаться обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.

Сегодня, 14 июня, два пассажирских самолета авиакомпаний S7 Airlines и Уральских авиалиний столкнулись друг с другом по касательной при рулении на взлетно-посадочной полосе. Самолет S7 столкнулся крылом, а борт «Уральских авиалиний» своей хвостовой частью. Рейсы должны были отправиться в Иркутск и Калининград. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.