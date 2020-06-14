Борьба с историей или вандализм: почему в Европе стали воевать с памятниками

После того, как в США начались протесты после зверского убийства полицейскими чернокожего преступника, волна охвативших страну протестов перекинулась на европейские страны. Там негодование манифестантов обрушилось на памятники известным историческим деятелям. В Лондоне осквернили монумент Уинстону Черчиллю, а в Бристоле - памятник английскому филантропу Эдварду Кольстону. Погромами закончилась и многотысячная демонстрация в Брюсселе.

Вполне возможно, что в Европе бунт на расовой почве может привести к гораздо более серьезным последствиям. Если в США, которые изначально были страной мигрантов и где сейчас белые, черные, мексиканцы, ирландцы, итальянцы и китайцы научились худо-бедно сосуществовать, то в Европе, переживающей сильнейший наплыв мигрантов, конфликт только начинается. Мигранты, прибывающие в Старый Свет, не хотят ни ассимилироваться, ни принимать образ жизни европейцев, зато все знают про свои права.

Новая мода на редактирование истории с помощью расправы над памятниками пришла в Британию из США. Сначала в Бриcтоле выбросили в реку статую торговцу Эдварду Колстоуну. В XVIII веке его семья продавала вино, фрукты, ткани и рабов, а памятник ему поставили за благотворительность - он жертвовал внушительные суммы на обустройство школ, больниц и церквей.

Во вторник уже в Лондоне снесли памятник другому успешному торговцу, одному из создателей корабельных доков в столице Роберту Миллигану. Приговор к сносу - за сахарные плантации, которыми он владел в XVIII веке на Ямайке и 526 рабов. Это было решением руководства музея Лондона, которое посчитало памятник, «частью режима отбеленной истории».

На этом протестующие не успокоились и уже подготовили список из 78 скульптур по всей Британии, которые по их сугубо личному мнению, должны быть снесены. Среди них - памятники адмиралу Нельсону, капитанам Дрейку и Куку и другим деятелям Королевства из эпохи «Британия - владычица морей». То есть всем тем, кто расширял влияние Англии в мире, защищал страну или обогащал казну. Если это удастся сделать, то можно смело переписывать историю Королевства, так как в негодяях окажутся многие бизнесмены и герои. В том числе и символ нации - бывший премьер-министр Уинстон Черчилль, отстоявший Британию во второй мировой. В новой войне, на этот раз - против расизма, он неожиданно оказался на передовой в образе злодея.

Подробнее смотрите в репортаже Евгения Ксензенко в программе «Главное с Ольгой Беловой».