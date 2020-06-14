В Роспотребнадзоре объяснили раздельное расселение неженатых пар в гостиницах
Ранее сообщалось, что ведомство рекомендует не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков инфицирования при тесном контакте.
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Мера по заселению в номера гостиниц «по одному», за исключением семей, является рекомендательной, уточнил Роспотребнадзор.
«Доказывание семейного статуса не относится к компетенции Роспотребнадзора. Принятие решения о предоставлении номеров и их заполнении полностью входит в сферу ответственности руководства гостиницы», - объяснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обязал руководство гостиничных комплексов направлять отчеты в ведомство в случае заселения в один номер неженатых пар, также необходимо заселять туристов по одному, кроме семей. Данное требование объясняется борьбой с распространением коронавируса.