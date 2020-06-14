В парке «Патриот» открылась выставка о небесных покровителях армии и флота

Выставка «Небесные покровители Армии и Флота России» открылась 14 июня в подмосковном парке «Патриот». Экспозицию представили работы мастеров из 15 регионов России, в том числе иконы святых воинов, выполненные в необычной технике: из бересты, смальты, бронзовые, в серебре и жемчуге, вышитые. А также бюсты военных из цельного дерева и коллекция нательных солдатских крестов времен ВОВ.

Она будет работать в течение двух недель. Ранее выставка была частично представлена в других регионах страны и за рубежом. В прошлом году она проходила в Кронштадте.

У каждого рода войск есть свой покровитель: у Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Божия Илии, святого апостола Андрея Первозванного – небесного покровителя Военно-Морского Флота, святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Сухопутных войск святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, иконы преподобного Иосифа Волоцкого — небесного покровителя войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации (МТО).

Сегодня, 14 июня, в один из главных православных праздников, День всех святых, был освящен Главный Храм ВС РФ в парке «Патриот» - собор Воскресения Христова, который возвели к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.