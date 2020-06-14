По образу и подобию: какие ошибки Порошенко начал повторять Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совершает те же шаги, за которые некогда активно критиковал Порошенко, и за которые сейчас бывшего президента страны пытаются привлечь к уголовной ответственности.

Первый допрос на этой неделе в Генпрокуратуре для Порошенко стал такой неожиданностью, что он с перепугу даже перешел на русский язык. Как выяснилось, его бывший президент прекрасно помнит. Сторонники Петра Порошенко к походу на допрос своего лидера подошли творчески, развернув у входа в Госбюро расследований вернисаж. На плакатах был нарисован Владимир Зеленский в образе Ивана Грозного или Гагарина, а вот на карикатуре «Сотворение президента» он пальцем тянулся к олигарху Коломойскому.

Устраивать вернисажи у Порошенко и его приспешников стало традицией. В конце мая вместо того, чтобы явиться на допрос по делу о незаконном перемещении предметов искусства, экс-глава страны предпочел эти картины представить на суд общественности. А когда его попытались принудительно доставить на допрос прямо с выставки, он просто сбежал через черный ход. Правда, спустя две недели неожиданно передумал и решил явиться по повестке сам.

Перед допросом экс-президент был уверен в своей неприкасаемости, так как он проходил по делу только лишь как свидетель.

«Я твердо уверен, что они должны сказать: простите, Петр Алексеевич, мы закрываем это дело. Мы приносим вам извинения и все, кто причастен к этому преступлению, будут наказаны. Но в этом театре абсурда, к сожалению, этого не происходит», - заявил перед заседанием Петр Порошенко.

Однако в кабинете следователя бывшему главе страны оказалось не до смеха, поскольку там ему сообщили, что он уже не свидетель, а подозреваемый. И по другому делу. На этот раз бывшего гаранта подозревают в том, что он преступными приказами заставил председателя Службы внешней разведки взять к себе заместителем своего человека Сергея Семочко, который до этого работал в СБУ.

Как пишут местные журналисты, протеже Порошенко якобы выполнял особые поручения тогдашнего президента и прикрывал коррупционные схемы. Такого поворота Порошенко явно не ожидал, после чего устроил скандал в офисе генпрокурора.

Подробнее смотрите в репортаже Юлии Шатиловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».