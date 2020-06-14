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Московское метро изменит режим работы из-за репетиции Парада Победы

Ирина Егорова
19:32 14.06.2020
Станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина» будут работать только на выход и пересадку пассажиров.
Московское метро изменит режим работы из-за репетиции Парада Победы
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

Режим работы ряда центральных станций московского метро изменится 14 июня в связи с генеральной репетицией Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Изменения коснуться таких станций как,  «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина».

«С 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции будут работать только на выход и пересадку пассажиров», - сказано в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

«Арбатская» будет ближайшей станцией метро, открытой на вход.

В этом году праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесено с 9 мая на 24 июня с связи с эпидемией коронавируса. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей.  Девятого мая в российских городах прошла авиационная часть парада и праздничные салюты.

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