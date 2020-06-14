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Из разных регионов ради одной цели: как отбирали добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

Виталий Акиньшин
19:22 14.06.2020
Добровольцы из разных концов страны прошли все необходимые тесты и исследования для эксперимента.
Из разных регионов ради одной цели: как отбирали добровольцев для испытания вакцины от COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"

На территории 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны готовятся  к  клиническим испытаниям вакцины от COVID-19. Для этого уже отобраны добровольцы, которые готовы буквально совершить подвиг. С ними проведены все необходимые тесты и исследования, и все, кто принял решение  опробовать на себе новую вакцину, уже приготовились сделать решающий шаг.

Добровольцы приехали из разных концов страны, из разных медучреждений российского Минобороны. Остаться в стороне от клинических испытаний вакцины от коронавируса военные медики не смогли. Набралась целая группа, среди которых есть даже девушки. Например, Татьяна. Стать профессиональным врачом она только собирается в будущем. И участие в исследованиях вакцины от смертельного вируса считает лучшим началом карьеры. Родственники, говорит Татьяна, к ее решению отнеслись с уважением и поддержали.

Испытания отечественной вакцины от COVID-19 проводят Министерство обороны  совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. И вполне понятно, что именно военные стали первыми добровольцами, которые изъявили желание принять участие в эксперименте. Чтобы принять участие в исследовании, которое вне всяких сомнений войдет в историю, записывались целыми подразделениями.

Чтобы попасть в эксперимент, каждый из добровольцев должен пройти комплексное медицинское обследование. Это своего рода вступительный экзамен, входной билет для участия в клинических испытаниях вакцины. Стопроцентное здоровье - главное условие для всех участников. В самом начале испытаний, еще на первом этапе, чтобы исключить саму возможность попадания вируса из внешней среды, каждый, кто был допущен к эксперименту, должен был пройти обязательную изоляцию.

«4 и 9 июня на 14 дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых - десять медицинских работников. Изоляция проводится с целью недопущения возможности не заражения военнослужащих и медицинского персонала перед началом вакцинации», - пояснил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко Евгений Крюков.  

Еще одну группу добровольцев, ученые набрали уже из гражданских. Как и военнослужащие участвующие в эксперименте, они пройдут комплексную медицинскую комиссию и, также отправятся на двухнедельную изоляцию.

После 14-дневной изоляции, если состояние здоровья не изменится, ученые приступят к главному этапу исследований, каждому участнику эксперимента внутримышечно введут экспериментальную вакцину.

Затем, медики будут внимательно, 24 часа в сутки наблюдать за состоянием добровольцев. Препарат уже прошел доклинические испытания на мышах и обезьянах и показал высокую эффективность. Испытания отечественной вакцины от COVID-19 на организме человека, ученые планируют завершить к концу июля.

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