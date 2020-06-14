Врач объяснила связь между COVID-19 и диабетом

Информация о том, что COVID-19 увеличивает риск развития сахарного диабета, либо усиливает проявления нарушений глюкозного обмена соответствуют действительности, заявила «Звезде» врач-эндокринолог Наталья Балашова. Она также объяснила «механизм» появления диабета на фоне коронавирусной инфекции.

«На фоне острых инфекционных заболеваний, как и при хирургических операциях, при других ургентных состояниях, чувствительность рецепторов тканей - жировой, мышечной, тканей печени к инсулину уменьшается. Соответственно инсулин хуже работает, глюкоза не может поступить из крови к клетке», - рассказала врач.

Повышение уровня глюкозы можно фиксировать глюкометром, добавила она. Специалист подчеркнула, что до сих пор не ясно связаны ли данные нарушения с вирусом или нет.

«Ведутся исследования. Как правило, после того как воспаление стихнет, чувствительность рецепторов к инсулину должны восстановиться, нарушения должны исчезнуть», - предположила она.

По ее словам, с возрастом резерв органов изнашивается и риск диабета к 70-80 годам повышается.

«Те, у кого сахарный диабет был на пороге: он не проявлялся ни клинически ни лабораторно, либо у тех у кого он повышался - он может появиться или повыситься еще больше», - подчеркнула Балашова.

Поэтому надо обращать внимание на такие симптомы как сухость во рту, жажда.

Предположение о том, что коронавирус может провоцировать появление диабета у пациентов с COVID-19 ранее высказали ученые из Мельбурнского университета.