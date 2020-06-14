В России отменили «банковский роуминг»

С 14 июня российские банки отменяют комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемый банковский роуминг. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в середине декабря прошлого года, сегодня вступил в силу.

В документе отмечается, что размер комиссии при переводе средств со счета на счет в одном банке физическими лицами не может быть обусловлен открытием данных счетов в разных отделениях банка.

Новый закон не позволит кредитным организациям брать с россиян повышенные тарифы за межрегиональные внутрибанковские переводы. В пояснительной записке к проекту отмечается, что филиалы и внутренние структурные подразделения банка - это часть его единой организационной структуры, в связи с чем переводы денег между ними должны считаться обычными внутренними переводами.