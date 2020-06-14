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Заработали парикмахерские, открылись магазины: как прошла первая неделя снятия ограничений в Москве

Даниил Левин
18:13 14.06.2020
Несмотря на то, что ограничения в связи с распространением инфекции в столице отменены, говорить о том, что опасность его распространения миновала, пока нельзя.
Заработали парикмахерские, открылись магазины: как прошла первая неделя снятия ограничений в Москве
© Фото: PPI, Keystone press agency, Globallookpress

Пока в России идет испытание вакцины от коронавируса, главная задача граждан - помнить,  что сам COVID-19 далеко не ушел. Поэтому, несмотря на долгожданную свободу и снятия режима всех основных ограничений в Москве, нужно быть ответственными. На этой неделе, наконец, заработали парикмахерские и непродуктовые магазины. Можно беспрепятственно выходить гулять.

Постепенно открывается и авиасообщение с заграницей. Но пока выехать разрешается только на лечение, учебу и к родственникам. Отдыхать в этом году россияне будут дома.

Красота требует жертв. На специалистах бьюти-индустрии надеты белые халаты, маска для лица, поверх - защитный экран. Неудобно, но зато безопасно. Клиенты ждали открытия салонов более двух месяцев.

Открытие парикмахерских, салонов красоты - одно из главных событий в рамках очередного этапа снятия карантинных ограничений в столице. Еще с 9 июня снова открыты фотоателье, киностудии, студии звукозаписи. Да и в ветеринарных клиниках животных принимают уже не только в экстренных случаях.

Для столичных автомобилистов снова доступна поминутная аренда каршеринга. При этом каждую машину тщательно дезинфицируют, для чего в салоне имеется влажная салфетка, которой можно протереть поверхность. Или воспользоваться своим антибактериальным средством.

«Статистика заболеваемости последних дней показывает, что распространение новой коронавирусной инфекции в стране постепенно замедляется. Однако нам всем необходимо продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности. Крайне важно на этом этапе продолжить поддержку и обеспечить средствами индивидуальной защиты волонтеров, сотрудников социальных служб - всех тех, кто в силу своей деятельности рискует заразиться коронавирусом», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва - первая в стране столкнувшаяся с глобальной эпидемией коронавируса - сейчас успешно выходит из пандемии. Здесь самые оптимистичные цифры - и по количеству излечившихся, и по снижению выявления новых случаев.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, можно с уверенностью говорить о том, что, благодаря своевременным и продуманным мерам, столица успешно прошла этот непростой период и сейчас поэтапно возвращается к обычной жизни.

Подробнее смотрите в репортаже Даниила Левина в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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