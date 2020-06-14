Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса

Ученые из Мельбурнского университета пришли к выводу, что коронавирус повышает риск развития диабета у пациентов. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

С одной стороны, наличие диабета осложняет течение COVID-19 у заболевших и повышает вероятность летального случая. С другой стороны, диабет может появиться у тех пациентов, которые раньше им не болели. Таким образом, COVID-19 провоцирует его появление, а также других серьезных эндокринных изменений.

Ученые установили, что протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.

Также высокое содержание сахара в крови может служить «сигналом» к наличию коронавируса у человека. Поэтому, люди с нарушениями обмена веществ находятся в группе риска.