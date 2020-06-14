Гостиницы обязали отчитываться о заселении неженатых пар
Согласно распоряжению Роспотребнадзора, туристы должны селиться по одному, за исключением семей.
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Роспотребнадзор обязал руководство гостиничных комплексов направлять отчеты в ведомство в случае заселения в один номер неженатых пар.
Согласно распоряжению главного санитарного врача России Анны Поповой, заселять туристов в номера следует по одному. Однако это правило не распространяется на семьи, пишет «Российская газета».
Данное требование объясняется борьбой с распространением коронавируса.
Как сообщалось ранее в СМИ, загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась до 8-10%.