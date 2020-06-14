Гостиницы обязали отчитываться о заселении неженатых пар

Роспотребнадзор обязал руководство гостиничных комплексов направлять отчеты в ведомство в случае заселения в один номер неженатых пар.

Согласно распоряжению главного санитарного врача России Анны Поповой, заселять туристов в номера следует по одному. Однако это правило не распространяется на семьи, пишет «Российская газета».

Данное требование объясняется борьбой с распространением коронавируса.

Как сообщалось ранее в СМИ, загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась до 8-10%.