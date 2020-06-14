«Красная зона» организма: какие системы поражает COVID-19

Болезнь является симбиозом нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа организма в ответ на воспаление, считает врач-терапевт Василий Купрейчик.

«По легким наносится первый и серьезный удар, потому что они являются продолжением верхних дыхательных путей, в них много рецепторов, к которым прикрепляются вирус», - рассказал он.

Но, изменения происходят не только в легких, считает специалист.

«Находки в разных органах объясняются еще и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего. В Китае исследовались только легкие. А в Австрии проводили практически полное исследование и описали изменения в множестве органов», - назвал причину врач «МК».

Ученые из других стран мира также подтверждали данную гипотезу. Считается, что инфекция может затрагивать не только легкие, но и поражать другие ткани, что ведет к опасным для жизни и здоровья последствиям. В некоторых случаях способно навредить работе мозга и привести к развитию неврологических расстройств. Также вирус способен негативно влиять на свертываемость крови и функционирование ЖКТ и сердца. По словам главного эпидемиолога Минздрава России, академика РАН Николя Брико, среди всех госпитализированных более 90% пациентов имеют пневмонию, ДВС-синдром - более 50%, острое повреждение почек - около 15% и 20% повреждение миокарда.