Дело Ефремова: могут ли заслуги и известность стать оправданием преступления

События начала недели взбудоражили все общество. После смертельного ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов, вылетев на встречную полосу, допустив лобовое столкновение с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в реанимации, разделило общественность на две части. Первая половина заступилась за заслуженного артиста РФ: слова оправдания, поиск причины и истинных виновных. А вторая часть скандировала : «Закон для всех». Могут ли звания и заслуги стать индульгенцией за преступление?

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Садовом кольце вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем курьера интернет- магазина Сергея Захарова. Ефремов в момент ДТП был пьян, очевидцы сообщали, что он еле шел и не мог проронить ни слова. Узнав о состоянии пострадавшего по его вине водителя, актер предложил решить все проблемы просто - деньгами. Но, не успел. Сергей Захаров скончался через пару часов в больнице от полученных травм.

На следующий день Ефремов заперся у себя дома, ссылаясь на плохое самочувствие отказывался от визита полицейских. К его дому то и дело подъезжали кареты скорой помощи. Позже на допросе он признает свою вину, уедет в Таганский суд в сопровождении полиции, где ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

В крови Ефремова обнаружили 2 промилле алкоголя и следы наркотиков. По делу о сбыте запрещенных веществ актер также допрашивали в течение пяти часов. Пока он проходит по нему, как свидетель.

Погибшего Сергея Захарова в родном селе Константиново Рязанской области знали, как доброго и трудолюбивого человека. В Москву он приезжал на заработки, чтобы прокормить семью. У него осталась жена, сын, брат и мать-инвалид. Захарова похоронили на родине, в Рязанской области.

Друзья Ефремова - актеры, певцы и музыканты – просят о снисхождении к такому талантливому человеку, что вызвало у общественности недовольство.

«Послушайте, надо жить по закону и на этом все. Не важно ты - заслуженный артист, сенатор, спортсмен, - нет, именно об этом идет речь. Давайте тогда напишем в законодательстве - талантливый спортсмен не должен быть судим, как все», - заявил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

Хотя сам Ефремов не просит для себя снисхождения, избрав для себя новую роль - подсудимого, на следующий день после похорон записал видеообращение к родственникам погибшего. В нем он просит прощения у них, заявляет, что «не собирается отмазываться», готов понести наказание.

«Я не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех», - сказал артист.

Родственники погибшего Сергея Захарова извинения актера не приняли, посчитав их запоздавшими и от денежной компенсации отказалась. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.