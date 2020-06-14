На Красной площади проведут пешую тренировку экипажей боевых машин

Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет сегодня на Красной площади в Москве.

«Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута», - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Известно, что ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к Параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня, а 20 июня состоится генеральная репетиция.

Напомним, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина в этом году из-за ситуации с распространением коронавируса проведение торжественного военного парада перенесено с 9 мая на 24 июня. Девятого мая в российских городах прошли только авиапарады и праздничные салюты.