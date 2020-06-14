«За рубежом пытаются нас догнать»: военный эксперт о создании в РФ контргиперзвукового оружия

Потенциальные противники России сегодня вовсю пытаются догнать и перегнать нашу страну в области развития военного вооружения, создавая аналоги российских комплексов. Об этом «Звезде» заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление президента РФ о создании в России контргиперзвукового оружия.

«При создании ракет, использующих технологию управляемого гиперзвука, обязательно создаются ракеты, которые борются с подобного рода комплексами. Это аксиома. Дело в том, что наши вероятные противники сейчас усиленными темпами пытаются создать некие аналоги российских комплексов. Поэтому система противовоздушной и воздушной технической обороны должна на перспективу вытянуть новые требования, согласно которым и будет создано оружие, способное отражать подобного рода комплексы», - заявил Леонков.

Как заявил сегодня президент РФ, на данный момент ни одна страна мира не способна сбить гиперзвуковые ракеты. Владимир Путин добавил, что Россия находится на передовых позициях в области разработки новых вооружений, в том числе гиперзвуковых. И пока такое оружие появится у конкурентов, наша страна уже найдет метод, как его отразить.