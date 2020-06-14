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Икона от патриарха Кирилла и первая литургия: как прошло освящение Главного храма ВС РФ

Игорь Балдин
Ирина Егорова
17:17 14.06.2020
Главный храм Вооруженных Сил является уникальным и непохожим ни на что другое сооружением.
Икона от патриарха Кирилла и первая литургия: как прошло освящение Главного храма ВС РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» прошла церемония освящения Главного Храма Вооруженных сил России. Теперь он получил название -  Храм Воскресения Христова. На Соборной площади у храма выстроился караул из представителей разных родов войск в форме времен войны и с оружием 40-х годов.

На торжественном молебне присутствовали архитекторы, художники, военачальники  - те, кто участвовал в возведении этого храма. Чин освящения провел лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Во время богослужения патриарх вынес из алтаря мощи святых - небесных покровителей Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Божия Илии, святого апостола Андрея Первозванного – небесного покровителя Военно-Морского Флота, святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Сухопутных войск святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, иконы преподобного Иосифа Волоцкого — небесного покровителя войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации (МТО).

Символично то, что освящение храма состоялось в один из главных православных праздников  - день всех святых. После праздничных псалмов зазвучала особая молитва за воинов - всех, кто погиб в боях, защищая страну. После службы патриарх подарил храму икону Коплуновской Богоматери - еще один важный символ. Она написана во времена Петра Первого, с ней воины шли в бой еще под Полтавой. 

«Чудотворная икона Каплуновской Божьей матери  была привезена императором Петром 1 в лагерь русской армии под Полтавой в начале июня 1709 года. Русские воины, как сам царь, усиленно молились ей накануне сражения. И сегодня эта Каплуновская икона, свидетельница Полтавской победы, вручается министру обороны России – Сергею Шойгу. Для постоянного размещения здесь, в этом величественном храме Воскресения Христова Вооруженных сил России», - сказал патриарх московский и всея Руси Кирилл .

Сергей Шойгу назвал этот день историческим - и для церкви, и для армии, и для всей страны.

«Я хотел бы сказать слова благодарности строителям, архитекторам. Они вложили сюда душу. Многие работали безвозмездно. Приезжали сюда и днем и ночью. Результат их труда перед вашими глазами. Спасибо им за это», - поблагодарил министр обороны РФ. 

Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, в которых пришлось участвовать нашему Отечеству.

Строительство завершено в рекордно короткие сроки – за полтора года к 75-летию Великой Победы советского народа и народов коалиции во Второй мировой войне. Он весь пронизан символами, зашифрованными в числах и связанных с историей нашего народа.  Высота храма вместе с крестом составляет 96 метров. В 960 году родился Святой Равноапостольный Великий князь Владимир, в честь которого освящен нижний храм. Диаметр барабана главного купола – 19 метров 45 сантиметров. На барабане находится 8 окон. Диаметр купола – 22 метра 43 сантиметра. Восьмого мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Высота малых куполов – 14 метров 18 сантиметров – 1418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов. Высота звонницы – 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Площадь мозаики в интерьере 2644 квадратных метров, что соответствует числу полных кавалеров Ордена Славы. Высота мандорлы - 11694 метра, ровно столько участников Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза. 

О других тайнах, удивительных фактах и истории возведения Главного храма ВС РФ смотрите подробнее в сюжете Игоря Балдина на «Звезде». 

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