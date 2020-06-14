Джигарханяна выписали из больницы

Народный артист СССР, актер Армен Джигарханян, выписан из больницы и находится на лечении дома. Как сообщил «Звезде» друг актера Артур Согомонян, Джигарханян находился в медицинском учреждении на профилактическом обследовании.

«Армен Борисович выписался, он дома и у него все в порядке», - ответил Согомонян.

Ранее тот же друг актера опроверг появившуюся у журналистов информацию о том, что у Армена Джигарханяна произошел инсульт. После развода с Виталиной Цимбалюк-Романовской 84-летний артист регулярно проходит лечение в больницах и санаториях.

Здоровье народного артиста резко ухудшилось в октябре 2017 года, когда Джигарханян попал в больницу. Вскоре актер заявил, что не готов простить свою супругу Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, «причинила ему много боли». Позже он расторг с нею брак и сразу же подал в суд на бывшую жену.