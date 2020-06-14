Путин рассказал, в чем сила России

Глава Российской Федерации Владимир Путин назвал проявления расизма в США и снос памятников в Европе «разрушительным явлением». Отвечая на вопрос, к каким последствиям могут привести погромы и массовые беспорядки в зарубежных странах, президент не стал делать какие-либо прогнозы на будущее, но привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.

Глава России привел в пример, что борцы с расизмом хотят, чтобы афроамериканцев лечили только афроамериканские врачи. И пояснил, что в многонациональной России не может быть такого, чтобы марийцев лечили только марийцы, русских - только русские, татар - только татары, а дагестанцев - только граждане Дагестана. Поэтому когда в республике возникла сложная ситуация из-за эпидемии коронавируса, ей сразу же была оказана помощь.

«Вот Дагестан оказался в трудной ситуации,и вся страна встала на помощь. И армия поехала, и МЧС поехало, и врачи со всей страны туда поехали. Разве это плохо?», - отметил Владимир Путин в эфире канала «Россия 1».

Президент отметил, что в этом и заключается сила России - в силе многонационального государства и ее многонационального народа. Поэтому держаться всем нужно именно за это.