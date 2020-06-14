«Незабываемое строение»: ветеран Великой Отечественной поблагодарил Шойгу за Главный храм ВС РФ

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков, который был сегодня на церемонии освящения Главного храма ВС РФ, поделился своими эмоциями со «Звездой» от увиденного.

«Это незабываемое строение, которое будет веками здесь. Мы рады, что такой храм существует в нашей России. Это невообразимо. Я много стран объездил, но такого нигде не видел, даже в журналах», - рассказал он.

Ветеран поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за все силы и старания, которые он приложил при создании такого храма.

«Это будет воспитанием подрастающего поколения во веки веков. Мы очень рады», - оценил значимость святыни он.

Церемонию освящения Главного храма ВС РФ провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром 14 июня, после чего состоялась первая литургия. Храм был построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и памяти всех защитников Отечества. Каждый из приделов Храма посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России. На территории комплекса также была создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях войны.