В Пулково столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге два пассажирских самолета авиакомпаний S7 Airlines и Уральских авиалиний столкнулись друг с другом при рулении на взлетно-посадочной полосе.

На кадрах, опубликованных в Сети видно, что столкновение произошло по касательной: самолет S7 столкнулся крылом, а борт «Уральских авиалиний» своей хвостовой частью.

Рейсы должны были отправиться в Иркутск и Калининград. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

Пассажиры «Уральских авиалиний» были доставлены в терминал, для перелета был выделен резервный рейс, передает РИА Новости.