В Пулково столкнулись два пассажирских самолета
В результате инцидента никто не пострадал.
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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге два пассажирских самолета авиакомпаний S7 Airlines и Уральских авиалиний столкнулись друг с другом при рулении на взлетно-посадочной полосе.
На кадрах, опубликованных в Сети видно, что столкновение произошло по касательной: самолет S7 столкнулся крылом, а борт «Уральских авиалиний» своей хвостовой частью.
Рейсы должны были отправиться в Иркутск и Калининград. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.
Пассажиры «Уральских авиалиний» были доставлены в терминал, для перелета был выделен резервный рейс, передает РИА Новости.