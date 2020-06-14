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«Грандиозность комплексного решения»: Фетисов прокомментировал освящение Главного Храма Вооруженных Сил России

Светлана Головина
14:14 14.06.2020
Церемонию освящения собора Воскресения Христова провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов рассказал «Звезде», что на территории Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации чувствуется грандиозность комплексного решения.

«Я в восторге от всего того, что увидел - это не только грандиозность Храма, но и грандиозность комплексного решения: парк "Дорога памяти" и памятники, которые символизируют дух нашего народа», - отметил он.

Церемонию освящения собора Воскресения Христова провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром 14 июня, после чего состоялась первая литургия.

Храм был построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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