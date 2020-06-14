Путин назвал поправки в Конституцию еще одним шагом к демократизации
По словам президента, в главном законе страны также должны упоминаться вопросы социальной поддержки россиян.
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Президент России Владимир Путин заявил, что принятие поправок в Конституцию страны станет еще одним шагом на пути к демократизации.
«Президент отдает часть своих полномочий парламенту, это еще один шаг вперед к демократизации нашего общества», - сказал Путин.
По его словам, в главном законе страны также должны упоминаться вопросы социальной поддержки россиян, чтобы они «не были вычищены» и забыты, передает телеканал «Россия 1».
Кроме того, президент напомнил о ядерном паритете между Россией и США. Но, по его словам, наша страна вырвалась вперед по части новейших разработок.