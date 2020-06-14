«Память на дне Черного моря»: на затонувших кораблях и самолетах установили мемориальные таблички

В честь 75-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне Краснодарское региональное отделение Русского географического общества провело подводный проект «Память на дне Черного моря» и установило мемориальные таблички на погибших кораблях и самолетах.

Отмечается, что инициатива проекта принадлежит члену Усть-Лабинского районного отделения РГО Эрнсту Антонову.

По его словам, целью проекта является установка памятных знаков на дне Черного и Азовского морей в местах гибели или крушения кораблей, самолетов и других объектов времен Великой Отечественной войны.

На знак нанесена историческая или архивная информация и схематическое изображение объекта-шаланды, танкера, баржи, самолета.

Первая мемориальная табличка была установлена в акватории урочища Широкая Балка города Новороссийска - район был местом ожесточенных авиационных боев за порт и аэродром города в апреле 1942 года. В разное время на этой территории были обнаружены останки шести различных самолетов времен Великой Отечественной войны.

Уточняется, что знак установлен на глубине восемь-девять метров на фрагменте погибшего самолета. Участники проекта планируют в этом году установить под водой не менее пяти памятных знаков.