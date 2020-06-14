В ВОЗ назвали общее число заражений коронавирусом в мире

За прошедшие сутки в мире COVID-19 были заражены более 140 тысяч человек.

Согласно актуальным данным, представленным Всемирной организацией здравоохранения, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру составило 7 553 182.

Из них 142 672 были инфицированы за последние сутки. Еще 5 055 человек, больных коронавирусом, скончались за тот же период.

С начала пандемии, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 423 349 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным заболеванием.

Ранее сообщалось, что в столице России за сутки умерли 50 зараженных с диагностированными COVID-19 пневмонией.