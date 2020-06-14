Путин напомнил о паритете по ядерному оружию у США и России

По словам президента РФ Владимира Путина, у России и США сохраняется паритет в сфере развития ядерного оборонного комплекса, однако наша страна вырвалась вперед по перспективным разработкам.

«В сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», - отметил Путин.

Он заявил, что с распадом СССР Штаты посчитали себя победителями в холодной войне и начали «перекраивать мир под себя». Если бы Россия осталась слабой, это бы грозило стране очень большими последствиями, сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Также президент сообщил, что в РФ скоро появятся системы, способные противостоять гиперзвуковому оружию. По его словам, наша страна находится на передовых позициях в разработке данной технологии.