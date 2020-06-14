«Выходим с минимальными потерями»: Путин высоко оценил успехи России в борьбе с COVID-19
По последним данным оперштаба, в России было выявлено свыше 528 тысячи случаев инфицирования COVID-19.
© Фото: EMERCOM of Russia, Globallookpress
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавирусной инфекции уверенно и с минимальными потерями.
«При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», - сказал глава государства.
Также в интервью телеканалу «Россия 1» Путин выразил надежду на дальнейшее оптимистичное развитие событий.
По последним данным оперштаба, в России было выявлено свыше 528 тысячи случаев инфицирования COVID-19.