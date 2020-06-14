«Выходим с минимальными потерями»: Путин высоко оценил успехи России в борьбе с COVID-19

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

«При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», - сказал глава государства.

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