«Проявление глубинных внутренних кризисов»: Путин о ситуации в США

Президент России Владимир Путин назвал происходящие в США события проявлением глубинных внутренних кризисов.

Президент подчеркнул, что старается комментировать очень аккуратно, или не комментировать то, что происходит в США или других странах.

«То, что там произошло, - это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы же это давно наблюдаем», - отметил Путин.

Он также выразил мнение, что с момента прихода к власти в США президента Дональда Трампа, его политические оппоненты, проигравшие демократические выборы, всячески стараются ему навредить.

«Проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», – рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

В США продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после убийства полицейским афроамеркианца Джорджа Флойда. Протестующие не только поджигают здания и грабят магазины, но и сносят памятники политическим деятелям прошлого.