Трамп заявил о победе США над фашизмом

Американский лидер Дональд Трамп считает, что фашизм и нацизм победила американская армия. Такое заявление хозяин Белого дома сделал перед курсантами во время церемонии выпуска в Военной академии США в Вест-Пойнте.

Американский лидер сказал, что такие выпускники академии, как генерал Дуайт Эйзенхауэр, впоследствии ставший президентом Штатов, и генерал Омар Брэдли, привели США к победе над «зловещими нацистами и имперскими фашистами». О роли других государств, в частности, СССР, Трамп упоминать не стал.

Зато президент США рассказал, как армия «держала оборону против угнетения со стороны коммунизма».

В этом году в США активно высказываются о ведущей роли страны в победе над Второй мировой войной. Так, 8 мая в соцсетях Белого дома было опубликовано поздравление, где утверждалось, что «Америка и Великобритания одержали победу над нацистами». Этот пост вызвал широкий общественный резонанс, пользователи Сети тут же принялись проводить руководству Белого дома исторический ликбез.