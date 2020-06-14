Патриарх Кирилл будет настоятелем Главного Храма Вооруженных Сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что сам будет настоятелем Главного Храма Вооруженных Сил России - собора Воскресения Христова.

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», - сказал он по после церемонии освящения Собора.

Ранее патриарх выразил слова благодарности Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и всем, кто причастен к возведению Главного Храма.

Освящение Собора состоялось утром 14 июня в подмосковной Кубинке, после чего была проведена первая Божественная литургия.



Возведение Главного Храма ВС РФ приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Собор Воскресения Христова является третьим по высоте православным храмом в мире - его высота составляет 95 метров.