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В Москве за пять месяцев 2020 года стали донорами 45 тысяч человек

Кирилл Васин
12:54 14.06.2020
Ракова назвала Всемирный день донора важным праздником, посвященным людям, спасающим жизни и здоровье других, даже незнакомых людей.
В Москве за пять месяцев 2020 года стали донорами 45 тысяч человек
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В столице отметили Всемирный день донора. За пять месяцев 2020 года в Москве стали донорами 45 тысяч человек, они сдали кровь более 63 тысяч раз. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За пять месяцев этого года 45 тысяч доноров уже осуществили более 63 тысяч донаций», - рассказала Ракова.

Она назвала Всемирный день донора важным праздником, посвященным людям, спасающим жизни и здоровье других, даже незнакомых людей.

Особенно она отметила доноров плазмы, которые спасли множество жизней в борьбе с COVID-19. По ее словам, доноры плазмы 14 июня получат небольшие сувениры: маски и значки со словами «спасибо», антисептики.

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