В Москве за пять месяцев 2020 года стали донорами 45 тысяч человек

В столице отметили Всемирный день донора. За пять месяцев 2020 года в Москве стали донорами 45 тысяч человек, они сдали кровь более 63 тысяч раз. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За пять месяцев этого года 45 тысяч доноров уже осуществили более 63 тысяч донаций», - рассказала Ракова.

Она назвала Всемирный день донора важным праздником, посвященным людям, спасающим жизни и здоровье других, даже незнакомых людей.

Особенно она отметила доноров плазмы, которые спасли множество жизней в борьбе с COVID-19. По ее словам, доноры плазмы 14 июня получат небольшие сувениры: маски и значки со словами «спасибо», антисептики.