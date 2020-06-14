Шойгу поблагодарил всех, кто участвовал в возведении Главного храма ВС РФ
Он поблагодарил строителей, архитекторов, художников-скульпторов, которые вложили душу в проект.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил всех, кто внес лепту в строительство Главного храма ВС РФ.
«Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто принял участие в создании всего комплекса, всем кто в разной степени и объемах поддержал строительство храма», - отметил Шойгу.
Он поблагодарил строителей, архитекторов, художников-скульпторов, которые вложили душу в проект. По его словам, многие работали бесплатно, приезжали днем и ночью.
Трансляцию речи Шойгу проводил телеканал «Звезда».