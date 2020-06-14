В центре Москвы на вечер перекроют движение из-за репетиции Парада Победы
Вечером 14 июня в связи с проведением репетиции Парада, посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение транспорта в центре Москвы.
Ограничение на дорогах будет действовать с начала тренировки с механиками-водителями, которое намечено на 21.00, и до конца мероприятия.
Перекрыты будут участки Тверской от Большой Бронной улицы до Большой Садовой и от Моховой улицы до Тверского бульвара, Охотного ряда от Тверской до Большой Дмитровки, Воздвиженки до Тверской улицы, а также Никитской от Моховой улицы до Романова переулка, и другие отрезки центральных столичных улиц.
Кроме того, в данный период возможно перекрытие на короткое время Страстного и Тверского бульваров и Большого Путинковского переулка.
Ранее сообщалось, что в столице полностью готова к приему военной техники специальная площадка, на которой будут размещены прибывшие из Алабино для участия в Параде Победы машины.