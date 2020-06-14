«Знаменательное событие для всей страны»: Шойгу об освящении Главного храма ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал освящение Главного храма ВС РФ знаменательным событием для вооруженных сил и всей России.

«Сегодня знаменательное событие для вооруженных сил и для нашей страны. Сегодня освящен первый храм в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Я абсолютно уверен, что все, кто будут сюда приходить, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим. Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наша страна и наш народ – памяти о наших отцах и дедах, предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память о ней», — отметил Шойгу.