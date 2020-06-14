В России за сутки подтверждены 8 835 случаев инфицирования COVID-19
Справились с COVID-19 за минувшие сутки 5 409 россиянин.
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За сутки в 84 регионах России подтвердились 8 835 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 528 964 в 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с COVID-19 за минувшие сутки 5 409 россиян. Всего выздоровели 280 050 человек.
На 14 июня в стране проведено 14,8 миллиона тестов на коронавирус.