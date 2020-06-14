Патриарх Кирилл подарил Главному храму ВС РФ икону

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

По его словам, икону носили по военному лагерю и благословляли воинов, а сам царь Петр с особенным благоговением просил у Богоматери заступничества.

По словам Кирилла, икону носили по военному лагерю и благословляли воинов, а сам царь Петр с особенным благоговением просил у Богоматери заступничества.

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