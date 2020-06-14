Патриарх Кирилл подарил Главному храму ВС РФ икону
По словам Кирилла, икону носили по военному лагерю и благословляли воинов, а сам царь Петр с особенным благоговением просил у Богоматери заступничества.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил Главному храму ВС РФ Чудотворную икону Каплуновской Божьей Матери.
«Хотел бы зачитать исторический текст: Чудотворная икона Каплуновской Божьей Матери, русские воины как сам царь усердно молились ей накануне сражения», - отметил патриарх.
По его словам, икону носили по военному лагерю и благословляли воинов, а сам царь Петр с особенным благоговением просил у Богоматери заступничества.
Патриарх провел первую Божественную литургию в новоосвященном храме. Трансляцию осуществлял телеканал «Звезда».