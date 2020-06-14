«Особое слово благодарности»: патриарх Кирилл поблагодарил Шойгу за инициативу возведения Главного храма ВС РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершивший освящение Главного храма Вооруженных Сил России, поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за инициативу его возведения.

«Мои слова благодарности министру обороны России Сергею Шойгу, который стал инициатором, вдохновителем, который лично присутствовал на всех этапах возведения этого храма. Я благодарю за историческую инициатива, через которую реализуется видимым образом тот огромный сдвиг, который произошел в сознании, истории и судьбе нашего народа», - сказал патриарх.

Слова благодарности патриарх также выразил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину и всем, кто принимал участие в строительстве Главного храма.

Церемония освящения Собора состоялась утром 14 июня в подмосковной Кубинке, после чего была проведена Божественная литургия.

Открытие Главного Храма ВС РФ, олицетворяющего доблесть и славу ратного подвига русских солдат, приурочено к 75-летию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.