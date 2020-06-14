Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за строительство Главного храма ВС РФ
Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» прошла церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и всех, кто причастен к строительству Главного храма ВС РФ.
«Мои слова благодарности к Верховному Главнокомандующему, министру обороны РФ и всем, кто возвел храм», - сказал Патриарх.
Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» прошла церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России, а также Божественная литургия. Трансляцию вел телеканал «Звезда».